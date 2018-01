Romeno di 39 anni morto al porto a Sciacca, nessuno reclama la sua salma

Alla camera mortuaria del cimitero di Sciacca non si è fatto avanti nessuno, i parenti del romeno morto il 26 dicembre non hanno ancora reclamato la salma. L’uomo, un un clochard di 39 anni, Costantin Gabriel Patresku è stato trovato cadavere il 26 dicembre scorso nelle acque del porto di Sciacca. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, la Procura della Repubblica si è rivolta al consolato della Romania a Catania. Sembrerebbe che un parente sia stato rintracciato. Intanto, continuano le indagini sulla morte del 39enne, l’uomo sarebbe caduto in mare presumibilmente colto da un malore.