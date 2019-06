Discarica di contrada Salinella ancora chiusa: vertice a Palermo

Le porte della discarica Salinella - Saraceno di Sciacca sono ancora chiuse e l'autorizzazione regionale per ampliare di 14mila metri quadri la struttura tardano ad arrivare. Per questo motivo il prossimo 3 giugno il sindaco e l'assessore ai rifiuti Brunetto saranno a Palermo. Lo riferisce l'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

La struttura era stata chiusa nelle scorse settimane e riaperta in seguito ad ordinanza sindacale, che però ha avuto un valore temporaneo e transitorio. La raccolta al momento a Sciacca non ha subito variazioni o disagi, ma c'è preoccupazione per il rischio che un ulteriore protrarsi dei tempi necessari possa portare ad una nuova crisi dei rifiuti.