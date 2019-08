Niente raccolta dell’umido per saturazione impianto, Valenti: "Informeremo la Prefettura"

"La raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani domani 21 agosto 2019 viene sospesa a causa della indisponibilità dell’impianto di compostaggio della Sogeir". A renderlo noto è il sindaco Francesca Valenti e l’Assessore alla Gestione dei rifiuti Carmelo Brunetto a seguito della comunicazione appena ricevuta da parte di Sogeir Gestione Impianti del raggiungimento del limite massimo di capacità dell’impianto di compostaggio.



"Per l’inattesa comunicazione della saturazione dell’impianto - fanno sapere da Valenti e Brunetto - e quindi della sospensione della raccolta dell’umido della giornata di domani 21 agosto si chiede la collaborazione dei cittadini e dei titolari delle attività commerciali affinché non vengano usciti i mastelli e non si conferisca neanche nei cassonetti posti nelle periferie non servite dal servizio porta a porta. Come fatto in precedenza la comunicazione di sospensione della raccolta verrà inoltrata per opportuna conoscenza alla Prefettura di Agrigento, all’Assessorato Regionale all’Energia".