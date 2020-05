Il Comune tende la mano ai commercianti, niente tassa di occupazione del suolo pubblico

L’Amministrazione comunale di Sciacca, tende una mano ai commercianti. Il Comune, infatti, ha azzerato i costi - per tutti gli esercizi commerciali - della tassa utile all’occupazione di spazi e aree pubbliche. "L’obiettivo - fanno sapere dal Comune - quello di agevolare e supportare la ripartenza degli esercizi commerciali rimasti chiusi durante il periodo della quarantena per l’emergenza Covid”.

La nuova diettiva è stata decisa in seguito ad una riunione tra il sindaco Francesca Valenti, l’assessore al commercio Fabio Leonte e l’assessore al Turismo Sino Caracappa con i dirigenti e i funzionari degli uffici commercio, tributi e Polizia Municipale.

Oltre all’esenzione della Tosap, l’Amministrazione comunale ha chiesto agli uffici di affidare le aree esterne agli esercizi commerciali nelle modalità semplificate così come prevede ildDecreto Rilancio pubblicato ieri.

Il mercato rionale

Per quanto riguarda il mercato rionale di San Michele, sono emerse delle difficoltà legate alle linee guida degli ultimi provvedimenti nazionali e regionali con riferimento alla recinzione dell’area, al contingentamento e alla sorveglianza. Si stanno valutando diverse soluzioni che saranno oggetto di un confronto con gli operatori commerciali per arrivare a una scelta condivisa. Sabato prossimo 23 maggio, intanto, è confermato lo svolgimento del mercato rionale ma solo per il settore alimentare.