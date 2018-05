Nuova rete idrica in via del Sole, ecco cosa cambia

Girgenti Acque fa sapere nella giornata di oggi è stata completata la nuova rete idrica a servizio dei fabbricati di edilizia economica e popolare di via del Sole identificati con i civici 20, 22 e 24.



E' stato utile procedere con delle necessarie operazioni di lavaggio e disinfezione delle nuove tubazioni idriche

poste in opera.



"Pertanto - fa sapere Girgenti acque - metterà in esercizio la nuova rete realizzata. Inoltre, sarà cura del gestore procedere ad un esteso campionamento dell’acqua potabile, nella zona interessata, al fine di verificare la bontà degli interventi posti in essere, il cui esito, una volta acquisito, sarà trasmesso alle autorità competenti".