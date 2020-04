Nuovi interventi di disinfezione e sanificazione della città

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nuovi interventi di disinfezione e sanificazione delle strade e delle piazze del territorio comunale. Il nuovo ciclo sarà avviato domani. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Protezione Civile Roberto Lo Cicero. Gli interventi saranno effettuati con l’ausilio degli operatori del corpo forestale. Per motivi logistici si partirà dalle zone periferiche per poi, via via, arrivare in centro città.