"Occupazione abusiva di suolo pubblico", denunciato un commerciante

Un commerciante di Sciacca che opera nel centro storico è stato denunciato dalla polizia municipale per occupazione abusiva di suolo pubblico. Avrebbe collocato una struttura in assenza di autorizzazione. I controlli attualmente si stanno concentrando sul centro storico e in questo caso avendo verificato la collocazione di una struttura in assenza di autorizzazione è scattata la denuncia.