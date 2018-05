Omicidio Maccarone, i medici legali: "Sabine morta per schiacciamento della teca cranica"

Sabine Maccarone non sarebbe morta per soffocamento o strozzamento, come sostenuto da Giuseppe D’Assaro, colui che accusa Gianni Melluso di essere stato il mandante del delitto, ma per schiacciamento della teca cranica a seguito di colpi contundenti. A questa conclusione sono giunti - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - i medici legali Scalici e Maresi, una tesi analoga a quella del professore Milone anche lui per modalità diverse per il delitto della giovane rispetto a quelle indicate da D’Assaro. Il processo è a carico del saccense Gianni Melluso, di 60 anni, si celebra dinanzi ai giudici della Corte di Assise d’Appello di Palermo.

In primo grado Gianni Melluso è stato condannato all’ergastolo dalla Corte di Assise di Trapani. Ieri la Corte di Assise d’Appello ha ammesso anche alcuni testimoni richiesti dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Carmelo Carrara e Antonino Caleca, e accolto un’eccezione dei difensori sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla madre di D’Assaro, in quanto non sentita in qualità di testimone assistita. Acquisito il filmato di un’intervista di Melluso a "Chi l’ha visto", realizzata a Sciacca, nella quale parlava proprio di questa vicenda ed esortava D’Assaro a costituirsi dopo il rinvenimento del cadavere della giovane Sabine Maccarone. Prossima udienza l’11 luglio. La difesa sostiene l’inattendibilità delle accuse di D’Assaro a carico di Gianni Melluso ed ha già prodotto, durante la precedente udienza, la sentenza, passata in giudicato, nel processo per concorso nel sequestro di Denise Pipitone "che conclama – sottolinea l’avvocato Carrara - l’inattendibilità assoluta di D’Assaro".