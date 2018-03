Omicidio Maccarrone, la difesa di Melluso: "Dichiarazioni inattendibili"

E' cominciato il processo d'appello - davanti la Corte d'Assise di Palermo - sull'omicidio della giovane Sabine Maccarone, il cui corpo fu trovato in un pozzo il 16 aprile del 2007. Per questo omicidio è stato condannato, quale mandante, all'ergastolo Gianni Melluso, 60 anni, di Sciacca. La sentenza era stata emessa dalla Corte di Assise di Trapani.

Gli avvocati dell'imputato, Carmelo Carrara e Antonino Caleca, hanno impugnato la sentenza, sostenendo l’inattendibilità delle accuse a carico di Melluso da parte di Giuseppe D’Assaro. La difesa di Melluso ha prodotto, in apertura del processo d’appello, la sentenza, passata in giudicato, nel processo per concorso nel sequestro di Denise Pipitone "che conclama – sottolinea Carrara - l’inattendibilità assoluta di D’Assaro". Altra richiesta istruttoria della difesa è stata l’acquisizione di un’intervista di Melluso a "Chi l’ha visto" durante la quale il saccense esortava D’Assaro a costituirsi dopo il rinvenimento del cadavere di Sabine Maccarone. Infine, è stata disposta l’audizione del consulente della difesa, professore Eduardo Scalici, che evidenzierebbe modalità diverse nel delitto della giovane rispetto a quelle indicate da D’Assaro. Il 23 maggio, durante la prossima udienza, verrà sentito il consulente della difesa. Verrà escusso, nella stessa udienza, anche un anatomopatologo che aveva effettuato rilievi autoptici. La Corte di Assise d’Appello è presieduta dal giudice Fabio Marino.

Gianni Melluso aveva lasciato il carcere a luglio del 2016, dopo quattro anni, a seguito di una condanna per sfruttamento della prostituzione, e stava scontando gli ultimi mesi in detenzione domiciliare, ma il 28 novembre del 2016 per lui si sono riaperte di nuovo le porte della cella per la condanna all’ergastolo, in primo grado, emessa qualche giorno prima nei suoi confronti dalla Corte di Assise di Trapani.