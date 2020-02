Tribunale per i diritti del malato: sospeso servizio per paura del Coronavirus

Attività di volontariato sospesa per psicosi Coronavirus. Accade all'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, come racconta l'edizione odierna del quotidiano La Sicilia. Qui i volontari, preoccupati per la situazione connessa al rischio contagio della tanto temuta patologia proveniente dall'oriente, hanno sospeso il funzionamento del punto di ascolto del Tribunale per i diritti del malato. Rimane comunque attivo un numero di telefono di riferimento.