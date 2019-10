La Rocca Ruvolo: "Via libera alla stroke unit per l'ospedale"

"L’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca è stato inserito nella rete regionale Stroke Unit”. Ne dà notizia la presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, dopo un incontro con l’assessore per la Salute Ruggero Razza.

Il risultato arriva dopo un incontro tecnico dedicato alla vicenda.

“Dopo l’ulteriore approfondimento della questione – spiega La Rocca Ruvolo - la commissione tecnica regionale della rete Stroke, che ringrazio per la grande sensibilità dimostrata nel valutare ogni aspetto, ha riformulato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale assicurando la Stroke Unit di primo livello all’ospedale di Sciacca che potrà così diventare un’eccellenza nella gestione dei casi di ictus. Un ringraziamento va in particolare all’assessore Razza che, anche in questa occasione, ha mostrato grande attenzione alle preoccupazioni espresse da più parti e alle richieste provenienti dal territorio”.