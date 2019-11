Nuovi parcheggi in viale della Vittoria, scoppia la polemica

Polemiche furibonde a Sciacca per le scelte che l'amministrazione comunale intende prendere nel futuro per la gestione di parcheggi e viabilità.

Un'ipotesi è quella di un aumento dei posti auto (fino a 40) disponibili lungo il viale della Vittoria con la creazione di stalli a lisca di pesce ma, soprattutto, con l'instituzione di un senso unico di circolazione. Lunedì ci sarà un incontro con i commercianti, i quali hanno comunque avanzato una serie di richieste.

La proposta di nuovi stalli di sosta, comunque, ha già fatto registrare le "perplessità" da parte di Spazio Centro e Confcommercio, i quali evidenziano che "questo singolo intervento in viale della vittoria, già oggetto di tale provvedimento circa 10 anni addietro, fu poi revocato in quanto ritenuto fallimentare". Una proposta che "al di fuori da un più ampio progetto riguardante la viabilità e i parcheggi, non è da ritenersi né sufficiente né risolutorio ai problemi lamentati nel centro storico".