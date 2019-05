Parata di "stelle" per Pasquale Bonfante, per lui una partita benefica

La nazionale vip sport a sostegno di Pasquale Bonfante. Un evento benefico utile a reperire più fondi possibili per aiutare il 19enne. Il ragazzo nel marzo del 2018 è rimasto gravemente ferito in uno scontro sulla Palermo – Sciacca. Pasquale era a bordo della sua auto, quando si scontrò frontalmente contro un cambio. A distanza di un anno il giovane si trova in uno stato di minima coscienza. Oggi, Pasquale Bonfante, si trova ricoverato in Austria. Garantire cure ed assistenza, tutto questo ha un costo importante.

Per questo giorno 8 giugno, si terrà una partita del cuore. Un incontro benefico che potrebbe essere utile a salvare la vita al giovane ragazzo. La Nazionale Vip Sport vedrà schierati alcuni fra i personaggi più amati dal grande pubblico: Franco Oppini, Claudio Chiappucci e Max Buzzanca hanno già confermato la propria presenza.



Protagonisti in campo: Franco Oppini, storico elemento del gruppo cabarettistico "I Gatti di vicolo Miracoli", da anni ha un ruolo nella squadra nota ovunque per le sue azioni in favore di cause benefiche. Claudio Chiappucci: per tutti El Diablo professionista delle due ruote, vincitore di una Milano-Sanremo, due Giri del Piemonte, tre tappe al Tour de France e una al Giro d'Italia. ha saputo conquistare il cuore di tutti partecipando anche a Beato tra le donne VIP, L'isola dei famosi: Per Radio 105 ha partecipato al Giro d'Italia 2008 in veste di commentatore a fine tappa, insieme a Paolo Condò de La Gazzetta dello Sport.



Auto contro camion, diciannovenne in gravi condizioni

Max Buzzanca: figlio del grande Lando, dopo la laurea in Giurisprudenza esercita la professione dell’avvocato, ma l’amore dello spettacolo è importante, quindi lascia sacchi e bagagli per seguire le orme paterne. S'interessa al teatro e al cinema, interpretando anche alcuni film per la televisione. La manifestazione è patrocinata dai Comuni di Sciacca e Menfi.



Dopo la partita per la quale scenderanno in campo ex calciatori di Sciacca e Menfi e la Nazionale Vip sport, l'appuntamento sarà per tutti alle ore 20,30 all'anfiteatro a Mare di Menfi con lo spettacolo danzante “The Greatest Showman” e alle 22.30 con Francesco Rizzuto, il vigile di Palermo, noto per le sue partecipazioni a Zelig e Colorado.