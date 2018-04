Progetto del M5S: un percorso "vita" finanziato grazie ai gettoni di presenza

Un percorso sportivo all’interno dell’area del Museo del Carnevale che verrà finanziato interamente con i gettoni di presenza al Consiglio comunale. La proposta arriva dal Movimento 5 Stelle di Sciacca.

“È un progetto per la città che verrebbe finanziato dalla città stessa", afferma il consigliere comunale del M5S Teresa Bilello.

Si tratta di un percorso lungo 1700 metri circa che prevede una serie di tappe distanziate tra loro di un centinaio di metri. Dopo una prima tappa di riscaldamento, le successive indicano ognuna un diverso tipo di esercizio, da eseguire a corpo libero. Ogni postazione è caratterizzata dalla presenza di un cartello che spiega dettagliatamente come eseguire correttamente l’esercizio e per quante volte, in funzione dell’età e del livello di preparazione dell’atleta. Le varie stazioni, si raggiungono correndo a bassa – media velocità, respirando profondamente per recuperare in vista della successiva sosta di lavoro. Un training che, prevedendo un continuo salire e scendere delle pulsazioni, pur mantenendole sempre nella fase aerobica, rafforza il sistema cardiocircolatorio e permette di bruciare molte calorie, specie quelle provenienti dalle riserve di grasso.

“L’idea di realizzare un percorso vita – conclude Bilello – nasce dalla semplice osservazione che quest’area della città, la Perriera, è stata scelta spontaneamente dai cittadini per praticare sport liberamente all’aria aperta. Adesso ci auguriamo che l’amministrazione accolga questa ennesima proposta e ci lasci realizzare questo piccolo servizio per la città".