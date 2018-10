Personale militare in ausiliaria, Valenti scrive al ministero della Difesa

Personale militare in ausiliaria? Il sindaco Francesca Valenti ha inviato una richiesta al ministero della Difesa manifestando l’interesse dell’amministrazione comunale a usufruire del supporto del personale militare, residente a Sciacca, collocato in ausiliaria.

La richiesta è stata indirizzata alla direzione generale per il personale militare del ministero della Difesa. Se l’istanza avrà esito positivo, il personale individuato potrà operare per il Comune di Sciacca a costo zero, in quanto a carico dello stesso ministero. Le pubbliche amministrazioni – prevede la norma – potranno attingere al personale della Difesa in ausiliaria per fronteggiare eventuali carenze di organico o alla necessità di figure professionali specializzate.