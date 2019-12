Pestaggio di largo Spada, assolto in Appello uno degli accusati

Era stato condannato in primo grado ma il Tribunale d'Appello ha cambiato tutto. Come racconta il Giornale di Sicilia in edicola oggi, i giudici hanno riformulato la sentenza di primo grado riguardante il processo per il pestaggio di un diciassettenne avvenuto nel 2014 in largo Spada, a Sciacca, che ha coinvolto alcuni giovani.

Ad essere stato assolto è Giovanni Cocchiara, 25 anni, di Sciacca, che in primo grado aveva scelto la formula dell'abbreviato ed era stato condannato a 2 anni e 8 mesi. A monte dello scontro ci furono motivi di gelosia nei confronti dell'aggredito il quale aveva dato un passaggio sullo scooter alla fidanzata di uno dei componenti del gruppo.