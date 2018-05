Piano regolatore, associazione "L'AltraSciacca": "Tar ci dà ragione"

Continua il botta e risposta tra l'associazione "L'AltraSciacca" e l'amministrazione comunale sulla validità del piano regolatore.

"Portiamo a conoscenza della cittadinanza e dell’amministrazione - scrivono dall'associazione - una sentenza del Tar di Catania, passata in giudicato, che sembrerebbe dare ragione alla nostra interpretazione sulla durata triennale delle misure sopradette e pertanto induce a pensare che esse siano scadute. La sentenza è la 1429 del Tar di Catania del 17 settembre 2007, che si pronuncia su un caso analogo a quello di Sciacca".

In particolare si legge in sentenza: “… va affermato che, in Sicilia, a mente dell’art. 1 comma 4 della legge 1902/52, il termine quinquennale di vigenza delle misure di salvaguardia decorrente dall’adozione del Piano regolatore, si applica solamente se il Comune abbia trasmesso all’Assessorato lo schema di Piano regolatore adottato, unitamente a tutte le osservazioni ed opposizioni presentate ed alle relative deliberazioni di controdeduzioni, ove adottate, entro un anno decorrente dallo scadere del termine legale di pubblicazione del Piano medesimo nella segreteria del Comune…".

"Alla luce dalle informazioni in nostro possesso e dalla lettura della sentenza, - scrivono dall'AltraSciacca - l’ulteriore termine premiale di 2 anni della durata delle misure di salvaguardia non sarebbe maturato in quanto non sarebbero stati trasmessi all’Assessorato entro l’anno dalla pubblicazione del Prg: le osservazioni e le opposizioni dei cittadini; le controdeduzioni dei progettisti (di questo punto siamo sicuri in quanto le stesse sono state prodotte con estremo ritardo e sicuramente oltre l’anno dalla pubblicazione del Prg)".

"Come emerge dalla nota dell’amministrazione comunale, apprezziamo il comportamento diligente e prudenziale del Comune di Sciacca che ha comunque richiesto la proroga delle misure di salvaguardia ampiamente entro i termini, - proseguono dall'associazione - mentre censuriamo il comportamento dell’assessorato Territorio e Ambiente che non ha mai risposto a tale richiesta anche per affermare eventualmente la sua superfluità".