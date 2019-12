"Dedicate la scuola alla piccola Carola", ma arriva un secco "no"

Proposta di intitolazione edificio scolastico alla piccola Carola di un plesso di via Catusi del primo circolo didattico “Giovanni XXIII”, dopo il "no" da parte della direzione e degli organi collegiali arriva la contro-risposta dell'amministrazione comunale.

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Gisella Mondino, affermano che "pur non potendo, né volendo intaccare la libertà di scelta e di decisione, ci permettiamo di invitarvi tutti ad un’ulteriore riflessione per venire incontro ad una richiesta espressa da tutta la cittadinanza di Sciacca e di cui questa Amministrazione si è fatta interprete , con la lettera inviatavi il 2 dicembre 2019. Si fa fatica a comprendere - continuano -, anche da un punto di vista giuridico-amministrativo, le motivazioni addotte nel rigettare la richiesta di intitolazione dell’edificio di via Catusi, che accoglie gli alunni della scuola primaria Giovanni XXIII e della scuola dell’infanzia ‘Mazzini-De Gasperi’".