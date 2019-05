Consumo di droga tra giovanissimi, controlli mirati della polizia

Controlli mirati da parte della polizia nel centro storico di Sciacca per reprimere il consumo di droga tra giovani e giovanissimi.

Durante il fine settimana, stando a quanto riferito dal Giornale di Sicilia, hanno battuto a tappeto il centro storico alla ricerca di attività di spaccio di di utilizzo di stupefacente. Questo ha consentito di individuare, nascosti in un vicolo, alcuni giovani, uno dei quali risultava in possesso di 4 grammi di hashish. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento come assuntore di sostanze stupefacenti.