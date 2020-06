Ponticello sul torrente Baiata danneggiato dal maltempo, domani apre il cantiere 

Iniziano i lavori di tutela e messa in sicurezza della strada di collegamento tra il quartiere Perriera e la contrada Raganella, in questi anni duramente danneggiata dagli eventi meteo.

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Protezione Civile Roberto Lo Cicero rendono noto che la Protezione Civile Regionale avvierà domani l’intervento lungo la strada Raganellaper la sistemazione del ponticello sul torrente Baiata.

Per consentire l’apertura del cantiere e lo svolgimento dei lavori, la Polizia Municipale ha predisposto un provvedimento che disciplinerà la viabilità. A partire da domani, venerdì 12 giugno, e per il tempo necessario (sono previsti almeno 5 giorni), la strada sarà chiusa al traffico veicolare dalle ore 7 alle ore 17. Sabato e domenica la strada sarà aperta. Per entrare nella contrada Raganella, negli orari di chiusura, si dovrà percorrere la strada di collegamento dalla statale 115 che attraversa contrada Scunchipani.