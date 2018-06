Porta Palermo in azzurro per la campagna di sensibilizzazione di Lilt e Anci

Anche il Comune di Sciacca aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Percorso azzurro” promossa a seguito del protocollo d’intesa stipulato lo scorso maggio dalla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, e l’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Annalisa Alongi.

Per puntare l’attenzione sull’importanza degli stili di vita per prevenire i tumori maschili, i Comuni sono stati invitati a illuminare di azzurro i palazzi comunali o un monumento significativo nelle notti del 13 e del 14 giugno. A Sciacca si è deciso di illuminare la Porta Palermo.

Identica iniziativa è prevista in autunno, quando le città saranno chiamate a illuminare di rosa un monumento per puntare l’attenzione sull’importanza delle azioni per prevenire i tumori femminili.

L’obiettivo principale del protocollo d’intesa che coinvolge tanti comuni e le sezioni della Lega italiana per la lotta contro i tumori è quello di “ridurre l’incidenza dei tumori e migliorare la qualità della vita, contribuire alla realizzazione di programmi, progetti e iniziative finalizzate ad accrescere il benessere dei cittadini e a orientare gli stili di vita incentivando la pratica di azioni a carattere preventivo”.