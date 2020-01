Il sindaco Valenti al fianco della marineria: “Protesta legittima”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sostegno del sindaco Francesca Valenti alla marineria di Sciacca che ha dichiarato lo stato di agitazione per contestare un nuovo regolamento in discussione a Bruxelles.

“Una protesta legittima – dichiara il sindaco Valenti – contro ipotesi di nuove leggi comunitarie che, prendiamo atto, non fanno il bene dei nostri pescatori. Esprimo, pertanto, vicinanza alla nostra marineria che si ritrova, ancora una volta, a difendersi da norme che si vorrebbero calare dall’alto e che vanno nella direzione opposta a quella auspicata da tempo: non si aiuta un comparto vitale per l’isola, ma si mette ancora di più in difficoltà un settore produttivo in una fase congiunturale ancora critica. La Commissione Pesca Europea, che discute il nuovo regolamento, deve tenere conto delle reali esigenze dei nostri pescatori, della realtà siciliana, e non introdurre ulteriori norme che ostacolano l’attività di pesca mettendo in ginocchio un’economia”.