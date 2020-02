Posticipare il carnevale di Sciacca, Valenti: "Il prefetto sta valutando"

In segno di lutto, di partecipazione al dolore della famiglia del bambino deceduto, il carnevale di Sciacca si ferma in tutte le sue forme: sfilate nelle vie cittadine e spettacoli in piazza da oggi e fino a martedì 25 febbraio 2020. È quanto comunica il sindaco Francesca Valenti al termine di un’intensa giornata di incontri e riunioni.

"La società Futuris, sulla base del contratto, ha chiesto la possibilità di spostare la manifestazione nel prossimo fine settimana. Tale soluzione – dice il sindaco Valenti – è stata prospettata al Prefetto e al Questore di Agrigento per un’attenta valutazione. Le date indicate sono quelle di venerdì 28 e sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. I presidi sanitari e di protezione civile rimarranno attivati fino alla mezzanotte di oggi, da domani si ritornerà a una situazione ordinaria".