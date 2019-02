Dai pozzi Carboj non arriva abbastanza acqua, è emergenza idrica

E' nuova emergenza idrica a Sciacca. Girgenti Acque ha infatti comunitato che nel pomeriggio di ieri è stato riscontrato "un guasto elettromeccanico ai pozzi A e B del campo pozzi di contrada Carboj a Sciacca".

Tale anomalia, spiega ancora il gestore, "segue una improvvisa interruzione della fornitura elettrica da parte di e-distribuzione rilevata nella mattinata di ieri. Il sopra descritto malfunzionamento ha provocato una sensibile riduzione dell’acqua prodotta dal citato campo pozzi e, dunque, un significativo calo della portata idrica veicolata ai serbatoi comunali di distribuzione".

La conseguenza è che la turnazione idrica già prevista nella giornata di oggi potrà subire limitazioni e slittamenti. La società di gestione è comunque al lavoro per la risoluzione in tempi rapidi della problematica. "La distribuzione idrica - conclude Girgenti Acque - tornerà regolare non appena saranno ultimati i necessari interventi manutentivi, ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".