Si spegne uno dei pozzi Carboj, salta la distribuzione idrica

Salta il funzionamento dei pozzi "Carboj" a Sciacca, turni idrici da rivedere.

"Consequenzialmente - dicono dalla società di gestione del servizio idrico - rilevati livelli non ottimali ai serbatoi di Santa Maria e di Muri di Vega, la turnazione idrica prevista, in data odierna, nel suddetto comune, potrebbe subire disservizi con possibili ritardi e/o slittamenti. Si assicura - continuano dalla società di gestione - che i nostri operatori stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato e ripristinare la regolare distribuzione idrica, che si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici".