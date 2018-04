Disinfestazione, interventi di scerbatura e pulizia spiagge: ecco il programma

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Ambiente Paolo Mandracchia fanno sapere che questa settimana è stato programmato un nuovo ciclo di disinfestazione del territorio comunal. Sono partiti anche altri importanti servizi come la pulizia del litorale e la scerbatura.

DISINFESTAZIONE

Il primo intervento di disinfestazione inizierà questa notte. Saranno interessati il centro storico, i quartieri di San Michele e la Marina. Domani, martedì 24 aprile, l’intervento interesserà il Villaggio Pescatori, il quartiere della Perriera, le località Foggia, San Marco e Carbone. Nei prossimi giorni, la disinfestazione proseguirà nelle restanti parti del territorio comunale secondo un calendario che verrà comunicato.

PULIZIA SPIAGGE

Iniziata la pulizia del litorale. La scorsa settimana è stata effettuata la rimozione manuale dei rifiuti ingombranti. Da questa mattina sono entrate in azione le pale meccaniche nelle spiagge di San Marco e Foggia.

SCERBATURA

Iniziata, infine, la scerbatura. Primi interventi, con uso di mezzi meccanici, lungo il litorale a partire dalla spiaggia di San Marco. Si proseguirà in tutto il territorio comunale con interventi manuali del personale addetto al servizio, seguendo un programma che sarà via via reso noto.