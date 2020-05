Pulizia delle spiagge, Bacchi: "L’intervento è già stato programmato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Pronti a partire gli interventi di pulizia delle spiagge del litorale saccense. Si attende l’autorizzazione del Demanio per avviare le prime operazioni. È quanto rende noto l’assessore Michele Bacchi.

L’Ufficio Ecologia del Comune di Sciacca – spiega l’assessore Bacchi – ha inviato richiesta i primi giorni dello scorso mese di marzo, in piena emergenza Covid-19. L’intervento è già stato programmato, ma si attende il via libera dell’autorità demaniale per consentire alla ditta di iniziare il servizio.