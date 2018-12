Proroga della collaborazione dell’Esa col Comune

Il Comune di Sciacca si avvarrà ancora della collaborazione dell’Esa fino a metà mese. È quanto comunicano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Agricoltura Carmelo Brunetto dopo aver chiesto e ottenuto dalla Regione Siciliana la proroga per avvalersi dell’Ente Sviluppo Agricolo nelle operazioni di sistemazione del territorio danneggiato dai nubifragi di qualche settimana fa.

“L’Amministrazione comunale, in attesa della stipula di una convenzione, - dicono il sindaco Valenti e l’assessore Brunetto - ha ottenuto il prolungamento dell’operatività dei mezzi e del personale dell’Esa fino al 15 dicembre, a supporto del Comune di Sciacca. L’attività si sarebbe dovuta concludere infatti il prossimo 6 dicembre. Ma abbiamo chiesto e ottenuto una proroga per continuare l’importante lavoro di pulizia e sistemazione del territorio, soprattutto per il ripristino della viabilità extraurbana e rurale, danneggiata dalle piogge torrenziali all’inizio del mese di novembre. Ringraziamo il dirigente del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Mario Candore per avere accolto la nostra richiesta e il parlamentare saccense Michele Catanzaro per l’interessamento”.