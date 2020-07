Pulmino comunale per trasporto bambini disabili, servizio ok: si ricomincia

Tutto pronto: iprende il servizio di trasporto dei bambini disabili nei centri riabilitativi e fisioterapici. Il servizio, che è a carico del comune di Sciacca, è pronto a ripartire.

A darne comunicazione è l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino. Il servizio, attivo tramite voucher, riprende anche in concomitanza della ripresa della riabilitazione pediatrica di bambini autistici all’Istituto Maugeri. L'istituto, era chiuso per via della Pandemia di Covid 19.