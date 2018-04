Rifiuti, diffida del sindaco alle ditte per la consegna dei mastelli

Il sindaco Francesca Valenti ha diffidato le imprese Sea e Bono, che gestiscono il servizio dei rifiuti, a incrementare il numero dei punti di consegna dei mastelli ai cittadini, portandoli sino a un minimo di dieci.

“Risultano non ancora forniti degli appositi mastelli – rileva il sindaco – numerosissimi utenti rispetto ai quali i punti di consegna in atto predisposti non risultano sufficienti a soddisfare la richiesta per cui si presentano delle file interminabili con periodi di attesa lunghissimi”.

Tutto ciò “in vista dell’inizio del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel centro storico, già programmato per il prossimo 10 aprile”.

Nell’aumentare i punti di consegna dei mastelli, chiede il sindaco, le imprese Sea e Bono dovranno assicurare un servizio continuato dalle ore 8 alle ore 20 di ciascuna giornata, compreso il fine settimana.

“Il mancato smaltimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti a causa della mancanza dei mastelli – fa presente il sindaco Francesca Valenti nella diffida – non potrà essere addebitato ai cittadini ma alle ditte che, come previsto nel contratto, avrebbero dovuto effettuarne la consegna organizzando un servizio appropriato che, evidentemente, non c’è stato”.