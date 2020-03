La piattaforma di conferimento chiude le porte, sospesa la raccolta dell'umido

Domani, sabato 7 marzo 2020, il Comune annuncia che "la raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani verrà sospesa a causa dell’impossibilità di conferire nell’impianto di compostaggio per lavori di manutenzione in corso".

Il Municipio chiede quindi ai cittadini e ai titolari delle attività imprenditoriali la "massima collaborazione", non mettendo in strada i rifiuti per la raccolta.