Abbandono dei rifiuti, è caccia agli "incivili": raffica di multe

La polizia municipale di Sciacca ha condotto un'operazione di controllo del territorio contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico.

Sono state 25 in appena 48 ore le sanzioni inflitte a seguito di appostamenti che gli agenti hanno organizzato all'altezza di alcune zone sensibili, situate per lo più in periferia. Aree, compresa la stessa attigua all'ospedale Giovanni Paolo II che, spesso, si trasformano in autentiche discariche abusive.

Gli appostamenti degli agenti hanno consentito di sorprendere alcuni privati cittadini mentre erano intenti a disfarsi della spazzatura in maniera scorretta.

Le contestazioni sono culminate con multe di importo singolo compreso tra 50 e 200 euro. Tra i sanzionati non ci sono solo cittadini di Sciacca ma anche residenti nei comuni vicini: Menfi, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice.