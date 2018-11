Lotta al randagismo, il sindaco Valenti: “La delibera è legittima” 

Botta e risposta al Comune di Sciacca sulla delibera per fronteggiare il randagismo. In una nota il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Diritti degli animali Mario Tulone replicano alle affermazioni, a mezzo stampa, dei consiglieri comunali di opposizione.

“La delibera con cui la Giunta comunale ha approvato il piano di prevenzione e contrasto al randagismo – scrivono in una nota – è pienamente legittima”.

“La Giunta comunale – dicono il sindaco Valenti e l’assessore Tulone – ha acquisito e fatto proprio un piano, e non una convenzione, elaborato dalla Lav. In delibera si evidenzia che ‘alcun importo sarà devoluto alla stessa Lav Onlus in quanto il supporto è stato fornito a titolo di volontariato’. L’approvazione del Piano non ha comportato – come conferma l’ufficio – alcun onere finanziario per il Comune di Sciacca e per questo motivo non è stato espresso il parere del direttore di Ragioneria”.

Ribadiscono quindi la legittimità della delibera. “È tutto legittima, ed operativa, e impartisce direttiva agli uffici – concludono – affinché provvedano ad avviare le procedure previste nel Piano per prevenire e arginare il fenomeno del randagismo nel nostro territorio con i positivi risultati riscontrati in altri Comuni”.