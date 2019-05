Futuro delle Terme, vertice nella notte: sono ore frenetiche

Futuro del parco delle terme di Sciacca, sono ore frenetiche. Stando a quanto raccontato dal Giornale di Sicilia, si è protratto fino alla tarda serata di ieri l'incontro svolto alla Regione con il Comune per fare il punto della situazione sull'iter di consegna del bene. Tutto in vista della visita, già annunciata, del presidente della Regione Nello Musumeci proprio a Sciacca per riferire di cosa è oggi in progetto per il recupero della grande struttura, chiusa dal 2015 e lungamente vandalizzata.

La prospettiva al momento è di una riapertura entro il 2020 di almeno una prima parte della struttura.