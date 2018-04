Resta chiuso il campo di calcio “Giuffrè”, M5S: "Promesse non mantenute"

Resta chiuso il campo di calcio alternativo “Giuffrè”. Le associazioni sportive, ancora oggi, quasi al termine della stagione sportiva per i loro allievi, aspettano che la struttura venga messa a loro disposizione. Lo denunciano gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Sciacca.

"Proprio da queste associazioni parte il grido di allarme - si legge in una nota del M5S - . Le stesse che a causa della carenza delle strutture pubbliche sportive, cercano, con difficoltà, di garantire un servizio che ha dei ritorni importanti sulla vita sociale dei nostri giovani. Era il 10 novembre 2017 quando la giunta comunale approvava il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria del terreno di gioco del campo di calcio alternativo 'Giuffrè' e per interventi all’impianto sportivo 'Pallone tenda'".

"Con l’approvazione del progetto esecutivo, - proseguono dal M5S - l'assessore Settecasi, si impegnava a far partire i lavori immediatamente e garantiva alle associazioni sportive la riapertura del campo alternativo entro gennaio 2018. I lavori si sarebbero dovuti concludere dunque già 3 mesi fa, ma ad oggi 30 aprile 2018 non vi è traccia nemmeno dell'inizio dei lavori. La verità è che i lavori non sono ancora iniziati perché è impossibile spendere i 22 mila euro, senza che il bilancio sia approvato, poiché non sussistono motivi di urgenza ed estrema necessità".