Rete idrica, aggiudicato l’appalto 

Aggiudicato l’appalto per la rete idrica a Sciacca. È ripartita l'attività dell'ufficio gare del Libero Consorzio di Agrigento come stazione unica appaltante.

È stato affidato il “primo stralcio del servizio di ottimizzazione della rete idrica e interventi di miglioramento della qualità delle acque”, dell’importo complessivo di 1.221.173,84 euro. Alla gara hanno partecipato oltre 200 imprese.



L'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente all'Ati capogruppo C.G.System srl, mandante Cartilora Empedoclina di Montelepre (PA), che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 36,1226% sull’importo soggetto a ribasso di 1.185.102,72 euro, per un importo netto di 757.012,80 euro, ai quali vanno aggiunti 36.071,12 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale di 793.083,92 euro più Iva).

Seconda in graduatoria si è piazzata l'impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. sas di Caltavuturo (PA), che ha offerto il ribasso del 35,9876%.