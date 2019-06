Via Cava dei Tirreni, partono i lavori per la nuova rete idrica

Si rifà la condotta idrica di via Cava dei Tirreni. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore ai Servizi a Rete Carmelo Brunetto. L’intervento sarà eseguito dal gestore del servizio idrico integrato. Girgenti Acque sostituirà la condotta esistente, “in condizioni di funzionalità talmente precarie da provocare continue perdite idriche”.

Il gestore interverrà con lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione della nuova condotta di distribuzione e relativi allacci. Si rimedierà così – si evidenzia – ai ricorrenti disservizi durante i turni di distribuzione, eliminando i disagi per i cittadini residenti nell’area di Via Cava dei Tirreni. Con l’opera programmata, sarà ripristinata la regolarità del servizio.