Marinello: "Il centro medico legale Inps di Sciacca verso la riapertura"

"Il centro medico-legale di Sciacca riaprirà nel giro di pochi mesi: ho parlato direttamente con il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. A breve verranno espletati i concorsi già avviati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale".

Ad annunciarlo è il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello.

"La riapertura - continua - prevede il ritorno ad una piena assunzione in carico dell'utenza interessata. Intanto, nel periodo transitorio, quello che intercorre tra la determina, l’espletamento dei concorsi e la riapertura, saranno garantite le visite mediche due giorni a settimana, con 15 visite giornaliere, quindi trenta visite settimanali, sufficienti per non creare, almeno temporaneamente, disagi all’utenza e all’intero territorio".

La chiusura del centro medico-legale di Sciacca era stata prevista dalla precedente gestione Inps.