"Ricucire i sogni", via ad iniziativa a favore di minori vittime di maltrattamento

“Ricucire i sogni - iniziativa a favore di minori vittime di maltrattamento”: è l’oggetto di un bando indirizzato a tutti gli enti del terzo settore che si occupano di azioni sociali. È quanto rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino.

Il bando è stato emesso dall’impresa sociale denominata “Con i bambini”, interamente partecipata dalla fondazione “Con il Sud”, individuata come soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”.

Con questa iniziativa, si vuole diffondere una cultura e una sensibilità rinnovata su un tema così importante per la crescita sana dei ragazzi. In particolare, si ritiene importante investire nella prevenzione, che può contribuire nel lungo periodo a ridurre ogni forma di violenza nei confronti dei minori, e non soltanto a riparare i suoi danni.

Enti del terzo settore sono invitati a presentare progetti “esemplari” per la protezione e la cura dei minori vittime di maltrattamento e per prevenire e contrastare ogni forma di violenza verso bambini e adolescenti.

Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 15 milioni di euro ed è indirizzato a interventi dedicati a minori in fascia di età compresa tra 0 e 17 anni a rischio e/o vittime di maltrattamenti.

I progetti vanno presentati on line sulla piattaforma Chàiros 5, disponibile sul sito internet dell’impresa sociale “Con i bambini”: www.conibambini.org. Il bando scade il 15 novembre 2019.