"Sciacca open space" per rilanciare turismo, commercio, agricoltura

Sciacca Open Space , l’idea progettuale per rilanciare a Sciacca il Turismo come motore dell ‘economia territoriale in grado di incidere in maniera trasversale su molteplici contenuti: commercio, agricoltura, servizi, cultura e ambiente.

Il progetto di una citta apertache spalmi in tutti gli spazi (Piazze, Vie, Cortili, Spiagge) la voglia di accogliere e divertire salvaguardando Salute e Distanza .

L ‘amministrazione lavora per garantire e rilanciare la sopravvivenza delle imprese immaginando nuovi percorsi di valorizzazione e promozione del percorso turistico e culturale con una serie di azioni che aiutino il turista a programmare una vacanza sostenibile con prescrizioni che potrebbero limitare i movimenti e gli assembramenti .

L ‘obiettivo di Sciacca Open Space mira a sviluppare un modello di collaborazione tra le imprese e l’amministrazione affinchèognuno si senta protagonista, confrontandosi su 4 parole chiavi che l’amministrazione ritiene essere essenziali per il dibattito :

Idee Chiare , Progetti Sostenibili , Investimenti Finanziari, Strategie di Marketing

su temi pregnanti quali :

• Identità legata al mare, all’ambiente, al patrimonio monumentale, al food, agli eventi culturali; .

• Ampliare i Dehors per contentire ai locali di uscire dalle proprie mura :

• Giardini pubblici da utilizzare come palestre a cielo aperto ;

• Riduzione o azzeramento di imposte comunali previo misure compensative dello stato .

L ‘amministrazione sollecita tutti gli operatoria partecipare con contributo di idee a rafforzare l idea di una città e di un territorio che si riscoprano destinazione turistica nella fase di post Covid 19 per porre sul mercato offerte diversificate .

Seguiranno incontri con gli operatori .