Servizio di trasporto scolastico, pubblicato avviso per il rimborso degli abbonamenti   

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione Gisella Mondino rendono noto che il Comune di Sciacca ha diramato un avviso pubblico per la presentazione delle domande per usufruire delle agevolazioni per il trasporto scolastico degli alunni. Si tratta del rimborso degli abbonamenti relativi all’anno scolastico 2019-2020. Per questo servizio l’Amministrazione comunale ha istituito un apposito capitolo di spesa.

Il rimborso sarà erogato secondo fasce di reddito prestabilite. Tutti gli interessati possono presentare la domanda per il servizio di trasporto scolastico entro il 20 agosto 2019, all'Ufficio Protocollo del Comune.

Il testo dell’avviso e il modello di domanda possono essere visionati e scaricati dal sito internet istituzionale del comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it) alla voce “Avvisi”.