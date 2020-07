Riparto dei fondi per il ristoro, il sindaco Valenti: "280 mila euro? Risposta inadeguata"

“Lo Stato ha assegnato al Comune di Sciacca solo 280 mila euro per il ristoro delle minori entrate derivanti dall’emergenza Covid-19. Un intervento finanziario inadeguato e insufficiente alle reali necessità di un Ente come il nostro”. Sono queste le parole del sindaco Francesca Valenti e dell'assessore alle Finanze, Michele Bacchi.

Nel dettaglio si tratta di: 81.401,71 euro a seguito della esenzione IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti marittimi, ecc, immobili rientranti nella categoria catastale, immobili per agriturismo, villaggi turistici, e strutture ricettive in genere, 58.060,60 euro a seguito dell’esenzione della Cosap destinata alle imprese della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago ecc, per il periodo dal 01 maggio al 31 ottobre 2020; 139.598,98 euro a titolo di ristoro per minore entrate derivanti dalla mancata riscossione dall’imposta di soggiorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Tutti gli Enti Locali, come già più volte evidenziato dall’Anci, sono in forte sofferenza – concludono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Bacchi –. Ci aspettiamo ben altre misure dallo Stato, e al più presto, così come attendiamo ancora i fondi dalla Regione Siciliana di cui non abbiamo traccia e che per noi sono di vitale importanza”.