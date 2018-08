Ripreso da telecamere mentre distrugge i vasi in ceramica, 50enne patteggia

Un uomo, Calogero Carovana di 50 anni, è stato ripreso dalle telecamere comunali mentre distruggeva dei vasi in ceramica. E’ bastato poco per riconoscere il 50enne, dandogli un volto. L’uomo è stato “pizzicato” e denunciato.

Il riberese, secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, ha patteggiato una pena di due mesi e 20 giorni di reclusione ed ha risarcito il danno, di 450 euro. Il risarcimento è per 150 euro per ogni vaso distrutto. “Era stato al Comune per chiedere un aiuto – ha fatto sapere il difensore, l’avvocato Massimo Ragusa – ma non aveva potuto ottenerlo e così, in un momento di rabbia, all’uscita, ha danneggiato quei vasi. Ma ha risarcito il danno. Tutti possiamo commettere un errore – conclude l’avvocato Ragusa - e la vicenda si è chiusa qui”. Ha patteggiato il danno, davanti al giudice Anna Guidone.