Riqualificazione e messa in sicurezza ad ovest della città, Valenti: "Tutto secondo programmi"

Intervento di riqualificazione e di abbellimento dell’ingresso ovest della città realizzato dall’Amministrazione comunale di Sciacca in collaborazione con l’Anas. È quanto comunica il sindaco Francesca Valenti. L’intervento interessa la rampa di accesso della strada statale 115 e l’incrocio tra la via del Sole e la via Cappuccini.

Quest’area è stata riasfaltata, con la collocazione anche di nuovi guard-rail. È stata anche eliminata la vecchia rotonda spartitraffico, con la rimozione del pino per i pericoli che creava alla sicurezza della circolazione.

Programmati, inoltre, interventi di scerbatura e di potatura degli alberi circostanti. Nei prossimi giorni sarà comunicata la tipologia degli interventi che saranno realizzati nell’ingresso ovest di Sciacca anche con l’utilizzo dell’imposta di soggiorno.

“È l’inizio – dice il sindaco Francesca Valenti – di una serie di opere di abbellimento, decoro e riqualificazione che l’Amministrazione comunale sta programmando”.