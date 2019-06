"Errati trattamenti sanitari", chiesto risarcimento danni da oltre 160mila euro

Sarebbero stati arrecati danni fisici e patrimoniali a causa di una cosiddetta "malpractie sanitaria", cioè un errato trattamento medico.

Per questo un saccense ha chiesto di condannare l'Azienda sanitaria provinciale a pagare un risarcimento di oltre 101mila e 600 euro per ristorare appunto i danni provocati.

I fatti contestati si sarebbero svolti il 3 e 4 maggio 2016 presso gli ospedali di Sciacca e Ribera. Una vicenda che in una prima fase sembrava aver preso una strada diversa da un punto di vista legale, con il soggetto direttamente coinvolto che aveva infatti proposto una mediazione forense per quantificare in quella sede il risarcimento richiesto. Una strada, questa, che è stata abbandonata dopo pochi mesi, con la notifica, fatta nei giorni scorsi, del procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Sciacca, con prima udienza il prossimo 19 giugno.