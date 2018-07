Girgenti Acque, il sindaco: "La strada per la risoluzione del contratto è già tracciata"

Risoluzione del contratto con la Girgenti acque, il nuovo presidente dell'Ati conferma la linea e annuncia l'approssimarsi della decisione da parte del'Assemblea territoriale idrica. Francesca Valenti, sindaco di Sciacca e a capo dell'organo di governo delle acque da alcune settimane ha le idee molto chiare. “Per quello che mi riguarda – spiega il presidente - il percorso è tracciato. Credo che nessuno possa dire che siamo in presenza di un servizio che sia gestito in maniera efficiente a prescindere dai problemi dei singoli comuni e che abbiamo un costo dell'acqua che sia da servizio pubblico essenziale”.

Lei del resto da prima cittadina è stata una tra le più attive fin dal suo insediamento nel contestare il gestore, e tra le poche a fornire indicazioni specifiche che sono poi finite nella diffida che dovrebbe portare alla risoluzione. Ma a che punto è quel percorso?

“I termini individuati nella diffida inviata alla Girgenti Acque – continua Valenti – sono quasi tutti trascorsi. Per alcune delle contestazioni abbiamo ricevuto delle controdeduzioni, per altre no. E' evidente che nei prossimi giorni dovremo parlare con il legale dell'Ati e discutere in assemblea sulla procedura da portare avanti che, ribadisco, dal mio punto di vista è chiaramente tracciata”.

Tutto dipenderà quindi non solo dal parere legale dell'avvocato Mazzarella, ma anche dal voto dell'Assemblea territoriale idrica, che dovrà assumersi la responsabilità di avviare un percorso che comunque porterà a conseguenze legali di portata notevole, dato che il privato tenterà ovviamente di difendersi nelle sedi opportune. Anche qualora questa fase dovesse avvenire senza particolari traumi, comunque, ci sarebbe da ripensare totalmente il servizio idrico integrato, per quanto la gestione in house sembra sempre la scelta più annunciata e meno probabile.