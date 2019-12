Una strada della Perriera dedicata ad Antonio Ritacco a vent'anni dalla morte

La città di Sciacca rende omaggio ad Antonio Ritacco, nel ventennale della sua morte. Il Comune, di concerto con la famiglia, il comitato di quartiere Perriera, la fondazione “Miraglia” e l’associazione Italia Nostra, ha organizzato una cerimonia di scopertura di una targa per l'intitolazione nel tratto di strada che collega corso Miraglia con la strada statale 115 proprio in contrada Perriera. La cerimonia si terrà lunedì 23 dicembre 2019, alle ore 10, presso l’ingresso della Via Ritacco, lato corso Miraglia.

Domenica 22 dicembre, con inizio alle ore 19,30, nel giorno del ventennale della sua morte, in onore di Antonio Ritacco verrà celebrata una messa nella chiesa Beata Maria Vergine di Loreto, alla Perriera.