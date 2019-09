Installazioni in centro storico, trafugata una delle opere d'arte

Trafugata una delle opere realizzate durante la manifestazione "Ritrovarsi" nella zona di San Leonardo a Sciacca.

La notizia è riportata sul Giornale di Sicilia in edicola oggi. Il fattaccio sarebbe avvenuto in via Puleo: ignoti hanno infatti trafugato un'installazione che era stata realizzata dall'artista palermitano Demetrio Di Grado.

“Noi andiamo avanti, l'installazione sarà realizzata ancora una volta e verrà ricollocata nello stesso punto”, ha dichiarato al quotidiano palermitano Matteo Accardi, del gruppo di “Ritrovarsi”.