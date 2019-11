Da Sciacca al Messico, il romanzo di Soldano diventa un audio libro

Diventa un audiolibro il romanzo “A viagem a Sicilia de Alberto Caeiro” dello scrittore saccense Accursio Soldano pubblicato in lingua portoghese per le edizioni “Ler devagar” con sede a Lisbona. Dopo il successo in Portogallo, presentato al Festival Folio di Obidos, ed essere stato scelto come libro di testo nel corso avanzato di letteratura Italiana dell'Università di Salvador de Bahia in Brasile, adesso il romanzo, nella sua traduzione inglese, diventa un audiolibro curato dalla “Fundacion Humanesimo Politica” di Città del Messico. “A Viagem a Sicilia de Alberto Caeiro” è un immaginario viaggio in Sicilia di Alberto Caeiro (un eteronimo del grande scrittore portoghese Fernando Pessoa) alla ricerca di risposte sulla sua non-esistenza, dei suoi incontri con Filippo Bentivegna, (scultore di art brut siciliano) e con alcuni personaggi storici che hanno fatto tappa nell'isola.

Pubblicato per la prima volta in Portogallo. La traduzione dall’italiano è stata curata da Andrea Ragusa e Ana Cláudia Santos, la revisione del testo a cura di Maria Luísa Castelo. Presentato in anteprima a “Folio”, il Festival Literàrio Internacional di Obidos, il romanzo traccia “un continuo scambio di ruoli che conducono tutti ad un unico fine: l’apparire per essere”.

Nel suo girovagare per le campagne agrigentine il protagonista, Alberto Caeiro, accompagnato dal musicista Mariano Deidda scoprirà miti, storie e leggende della Sicilia mentre i suoi interlocutori avranno a che fare con personaggi immaginari. Il romanzo è stato rifiutato da alcuni editori italiani e non è stato ancora pubblicato in Italia.