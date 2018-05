"Sagra del mare", arriva Fabrizio Bracconieri con "Risate & Musica"

Sarà Fabrizio Bracconeri il terzo ospite dell'edizione 2018 "Sagra del mare - Festa di san Pietro" che si terrà a Sciacca dal 28 giugno al primo luglio. E sabato 30 giugno, a partire dalle 22.30, ad esibirsi sul palco della manifestazione sarà proprio il volto noto e amato della tv italiana. Fabrizio Bracconeri - protagonista de "I ragazzi della 3^C", "Forum", e "College" - porterà a Sciacca uno spettacolo molto interessante denominato "Risate & Musica". Insieme alla sua "Bracco band", il noto personaggio ed attore romano alternerà all’interno del suo show momenti musicali e momenti di divertente cabaret. Messaggio principale di questo spettacolo è però la sensibilizzazione nei confronti dell’autismo.

Bracconeri, da sempre molto sensibile a questi temi, negli ultimi tempi è sceso in campo al fianco delle associazioni "Insieme per l’autismo" e "parlAutismo Onlus" per girare l’Italia ed avvicinare il pubblico ad un tema così importante ma così delicato come l’autismo, utilizzando la musica e la comicità.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione del Comune di Sciacca ed è stata immediatamente sposata dall’organizzazione della "Sagra del Mare". Lo spettacolo "Risate & Musica" con Fabrizio Bracconeri sarà ad ingresso gratuito.